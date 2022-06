Riqualificazione di borghi, teatri, cinema e luoghi di culto: alla Puglia oltre 100 milioni dal Pnrr. L'elenco delle opere e dei Comuni interessati

Dal Pnrr oltre cento milioni di euro alla Puglia per la riqualificazione di borghi (Comuni inferiori ai 5.000 abitanti), musei, teatri e cinema. Il riparto delle risorse è stato annunciato dal Ministero per la Cultura, che ha messo in campo 1,8 miliardi sull'intero territorio nazionale. Premiato il Comune di Accadia, con il progetto pilota da 20 milioni di euro, ma nel complesso gli investimenti arriveranno anche per altri 23 piccoli Comuni. Inoltre, sono previsti, in Puglia: 8 milioni di euro per 31 musei, cinema e teatri, di proprietà pubblica e privata, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico; 31,7 milioni di euro per il restauro di 33 chiese o edifici di culto e opere d’arte in esse presenti, e per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di 16 edifici di culto e loro torri o campanili; 4,2 milioni di euro per 3 giardini storici.

La soddisfazione di Emiliano

«Siamo particolarmente soddisfatti – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – di questi ulteriori finanziamenti del Pnrr per la Puglia, rilevanti non solo per dimensione, ma soprattutto per la qualità degli interventi previsti per la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale regionale. In linea con gli enormi investimenti messi in campo in questo settore dalla Regione nella programmazione 2014-2020». «Aver ottenuto oltre 100 milioni del Pnrr - ha aggiunto Grazia Di Bari, consigliera delegata alle Politiche culturali- per investimenti culturali per la valorizzazione dei Borghi e oltre 56 milioni per la valorizzazione delle architetture e dei paesaggi rurali è un risultato che ci riempie di orgoglio. Si tratta di finanziamenti che arrivano in un momento cruciale per il comparto della cultura, dopo questi due anni di pandemia. Poter investire sul nostro patrimonio culturale vuol dire creare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per il settore. Il nostro lavoro ovviamente non si ferma qui, ora serve realizzare i progetti e daremo per questo il massimo supporto: lavorare in sinergia e fare rete è la strada da percorrere per raggiungere risultati importanti».

Pnrr e cultura: la lista di borghi, teatri, cinema e luoghi di culto

Borghi

Comune di Accadia (Foggia) - 20.000.000

Comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) - 1.598.000 euro

Comune di Deliceto (Foggia) - 1.598.000 euro

Comune di Candela (Foggia) - 1.599.000 euro

Comune di Celle di San Vito (Foggia) - 2.560.000 euro (per Celle, Castelluccio Valmaggiore, Faeto)

Comune di Ordona (Foggia) - 1.600.000 euro

Comune di San Cassiano (Lecce) - 2.080.000 euro (per San Cassiano e Botrugno)

Comune di Bovino (Foggia) - 1.600.000 euro

Comune di Orsara di Puglia (Foggia) - 1.600.000 euro

Comune di Melpignano (Lecce) - 1.598.000 euro

Comune di Poggiorsini (Bari) - 1.592.000 euro

Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) - 1.595.000 euro

Comune di Minervino di Lecce (Lecce) - 2.080.000 (per San Cassiano e Botrugno)

Comune di Muro Leccese (Lecce) - 1.600.000 euro

Comune di Sternatia (Lecce) - 1.586.000 euro

Comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) - 2.080.000 euro per Casalvecchio e Castelnuovo)

Comune di Castrignano de' Greci (Lecce) - 1.600.000 euro

Comune di Specchia (Lecce) - 1.600.000 euro

Comune di Uggiano La Chiesa (Lecce) - 1.600.000 euro

Parchi

Villa Tamborino - Maglie (Lecce) - 2.000.000 euro

Giardino storico di Palazzo Aurisicchio - Brindisi - 690.000 euro

Giardino storico di Villa Bonelli - Barletta - 2.000.000 euro

Giardini pensili del Palazzo Ducale - Bovino (Foggia) - 1.550.000 euro

Chiese

Chiesa di Sant'Agostino - Bari - 50.000 euro

Chiesa di San Vincenzo Martire - Bitonto (Bari) - 450.000 euro

Restauro chiesa di San Francesco - Capurso (Bari) - 75.000 euro

Chiesa di Santa Chiara - Casamassima (Bari) - 680.000 euro

Chiesa di San Giovanni Battista - Giovinazzo (Bari) - 70.000 euro

Chiesa di Santa Teresa - Gravina in Puglia (Bari) - 400.000 euro

Chiesa Ss. Immacolata - Modugno (Bari) - 165.000 euro

Chiesa della Santa Maria della Purità - Mola (Bari) - 750.000 euro

Chiesa di Santa Maria del Passo - Mola (Bari) 680.000 euro

Chiesa di San Leonardo - Monopoli (Bari) - 350.000 euro

Chiesa di San Domenico - Monopoli (Bari) - 67.000 euro

Chiesa di San Felice - Monopoli (Bari) - 541.000 euro

Chiesa di San Martino - Monopoli (Bari) - 821.000 euro

Chiesa dei Santissimi Giuseppe e Anna - Monopoli (Bari) - 881.000 euro

Chiesa di San Francesco - Noicattaro (Bari) - 360.000 euro

Chiesa Santa Maria di Loreto - Valenzano (Bari) - 155.000 euro

Chiesa di San Ruggiero - Barletta - 350.000 euro

Chiesa di S. Maria Immacolata - Barletta - 600.000 euro

Chiesa di Santa Lucia - Barletta - 800.000 euro

Chiesa S. Maria di Colonna - Trani - 350.000 euro

Chiesa di San Domenico - Trani - 850.000 euro

Chiesa di San Benedetto - Brindisi - 800.000 euro

Chiesa dei Cappuccini - Cisternino (Brindisi) - 150.000 euro

Chiesa di San Biagio - Francavilla (Brindisi) - 400.000 euro

Chiesa di San Sebastiano - Francavilla Fontana (Brindisi) - 3.300.000 euro

Chiesa di Santa Maria della Gallana - Oria (Brindisi) - 1.200.000 euro

Chiesa di Santa Maria della Pietà - Lucera (Foggia) - 1.000.000 euro

Chiesa di San Potito Martire - San Severo (Foggia) - 1.500.000 euro

Chiesa di S. Bernardino - Troia (Foggia) - 2.450.000 euro

Chiesa dello Spirito Santo e convento dei Cappuccini - Galatina (Lecce) - 4.000.000 euro

Chiesa di Sant'Antonio - Minervino di Lecce (Lecce) - 80.000 euro

Chiesa di San Pasquale - Parabita (Lecce) - 350.000 euro

Chiesa degli Agostiniani - Scorrano (Lecce) - 1.000.000 euro



Luoghi di culto, torri o campanili

Chiesa di S. Cosimo Vecchio - Monopoli (Bari) - 470.000 euro

Chiesa di S. Maria della Colonna e di S. Nicola - Rutigliano - 1.160.000 euro

Campanile di San Rocco - Ceglie (Brindisi) - 235.000 euro

Chiesa di San Giovanni Battista - Fasano (Brindisi) - 235.000 euro

Chiesa San Vicenzo de Paoli - Villa Castelli (Brindisi) - 235.000 euro

Chiesa di S. Maria ad Nives - Copertino (Lecce) - 260.000 euro

Chiesa di San Domenico - Nardò (Lecce) - 235.000 euro

Torre campanaria cattedrale - Otranto (Lecce) - 235.000 euro

Chiesa di S. Maria del Paradiso - Racale (Lecce) - 235.000 euro

Guglia Orsiniana - Soleto (Lecce) - 870.000 euro

Chiesa di S. Maria Assunta - Sternatia (Lecce) - 400.000 euro

Chiesa dell'Immacolata Concezione - Mottola (Taranto) - 210.000 euro

Chiesa della Beata Vergine del Rosario - Mottola (Taranto) - 160.000 euro

Chiesa della Beata Vergine del Carmelo - Mottola (Taranto) - 130.000 euro

Cattedrale di San Cataldo - Taranto - 560.000 euro

Chiesa di San Domenico - Taranto - 360.000 euro

Musei

Museo archeologico nazionale - Altamura (Bari) - 600.000 euro

Museo archeologico nazionale - Castello normanno svevo - Gioia del Colle (Bari) - 600.000 euro

Galleria Nazionale della Puglia Girolamo e Rosaria Devanna - Bitonto (Bari) - 1.200.000 euro

Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia - Barletta - 1.000.000 euro

Castello Svevo - Trani - 1.000.000 euro

Cinema

Multisala Massimo - Lecce - 431.000 euro

Italia Cineteatro - Francavilla Fontana (Brindisi) - 208.000 euro

Cinema-teatro Paolo Grassi - Cisternino (Brindisi) - 250.000 euro

Politeama Italia - Bisceglie (Bat) - 400.000 euro

Cinemars Multisala - Andria - 647.000 euro

One Village Grandapulia - Foggia - 415.000 euro

Multisala Cinema Corso - Cerignola (Foggia) - 480.000 euro

Metropolis Multicine - Mola (Bari) - 371.000 euro

Casablanca Multicine - San Giorgio Ionico (Taranto) - 650.000 euro

Multisala Roma - Andria - 134.000 euro

Il sorpasso - Surbo (Lecce) - 650.000 euro

The Space cinema - Casamassima - 459.000 euro