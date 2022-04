Il maltempo rovina Pasqua e Pasquetta: ecco cosa fare per chi resta in città

Vento forte e nuvole. Il tempo incerto rischi di rovinare la gita fuori porta in Puglia. Ma per chi resta in città c'è tanto da fare dalle visite ai musei ai concerti, dai festival ai tour nei castelli. Ecco cosa fare.

Lecce

Picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, speciali visite, passeggiate ed escursioni guidate. Sono queste le proposte del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano per Pasqua e Pasquetta in alcuni beni, da nord a sud della Penisola.

Tra questi c’è anche l’abbazia di Santa Maria di Cerrate, bene in concessione dalla Provincia di Lecce, dove domani l’archeologo Fabio Congedo condurrà una caccia alle uova delle galline del massaro, tra antiche macine per olive, tradizionali mulini per cereali e muretti a secco. Per gli adulti saranno previste visite guidate. Inoltre, sarà possibile prenotare il cestino da picnic, fornito da Antichi sapori, con prodotti tipici, dalla puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure grigliate fino alla pitta di patate con prosciutto e formaggio. Ingresso per caccia alle uova: intero 13 euro; iscritti Fai 9 euro. Ingresso abbazia: intero 8 euro; Iscritti Fai: gratuito. Cestino 11 euro (0832/361176).

Nel Castello Carlo V di Lecce anche a Pasqua e Pasquetta proseguono le attività di “Attraverso il castello”, progetto di valorizzazione della più grande struttura fortificata pugliese, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. Oggi (ore 16/17/18) e domani (ore 10.30/11.30/12.30 - 16/17/18) sarà possibile, infatti, partecipare al tour per immergersi nella storia e negli ambienti del Castello esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta e gallerie sotterranee. La visita delle nuove aree restaurate e aperte al pubblico consiste in uno speciale percorso alla sorprendente scoperta della sua storia accompagnati dalla visione di contenuti multimediali e da una guida abilitata. Info 327/8773894 - attraversoilcastello@gmail.com.



Tanti gli appuntamenti anche al Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Oggi si festeggia con una doppia visita guidata nel Borgo di Corigliano d’Otranto a cura della Pro Loco (partenza alle 10 e alle 16 dalla Quercia Vallonea - prenotazioni 379/2802903). Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 attivo anche l’infopoint con la possibilità di visitare le sale e gli spazi esterni del Castello. Dalle 18 l’aperitivo e la cena sulle “Nuvole - Cibi, storie, culture” (info e prenotazioni 334/3429268 - nuvole@ilcastellovolante.it) saranno impreziosite dal dj set di Luca Quarta. Domani da non perdere El Pasquettone a cura di Tobia Lamare, che farà vivere tutto il maniero con il picnic nel fossato, face painting, giochi medievali a cura di Ala, la cucina a pranzo e cena di Nuvole, dj set e concerti.

Nardò

Pasqua al Museo del Mare Antico di Nardò con un laboratorio didattico di archeologia dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. “Come facevano gli antichi romani ad illuminare la notte senza elettricità?”. A svelarlo saranno gli esperti ” di The Monuments People APS durante l’attività didattica “Lux Fiat”: un laboratorio dedicato alla realizzazione delle antiche lucerne.

Durante la giornata saranno saranno illustrate le caratteristiche di una lucerna e saranno mostrate delle fedeli riproduzioni di modelli archeologici. In seguito ogni bambino realizzerà una lucerna in argilla perfettamente funzionante che potrà conservare come ricordo. Il laboratorio si svolgerà in osservanza delle direttive regionali per la prevenzione Covid-19 .

Le attività avranno inizio alle 17. Per la partecipazione è previsto un contributo di 5 euro. Prenotazione obbligatoria ai numeri 328/ 5762647 e. 329/0070282.

Castiglione d'Otranto

Una tre giorni per ricostruire una leggenda mai narrata: quella di domani. A Pasquetta si dà il via a Terrammare “La leggenda di domani”, il festival tra letteratura e paesaggio da celebrare in allegria con parate con maschere della natura, musica, cibo e laboratori per bambini. Tre i temi declinati: libertà, legalità, identità.

Nel Salento, le comunità di Castiglione d’Otranto e Andrano ospiteranno gli appuntamenti del 18, 20 e 24 aprile, organizzati dall’associazione Casa delle Agriculture Tullia e Gino e dal Parco costa Otranto-Leuca-Bosco di Tricase, nell’ambito di “Unde venis? Quo vadis?”, azione di “Leggere tra due mari”. Si parte domani a Castiglione d’Otranto con “Terra e libertà”: alle 10, il ritrovo presso il Parco Renata Fonte, da dove partirà la parata-camminata nel Parco Comune dei Frutti Minori, attraversando contrada Paradisi fino al Vivaio dell’Inclusione “Luigi Russo”, in via Vecchia Lecce, dove si svolgerà il resto della giornata. Tra le 11 e le 12 e nel pomeriggio si terranno laboratori di agricoltura naturale per bambini; alle 12.30, il pranzo all’aperto a cura di Coop. Casa Agriculture con possibilità di consumare il menù proposto oppure di portarsi il proprio pranzo al sacco. Alle 14.30, il concerto dei The Buskers.

A seguire fino al tramonto, dj set e allegria (info e prenotazioni: 328/5469804).



Bari

Porte aperte anche durante le festività di Pasqua. Il capoluogo pugliese si prepara ad offrire, a cittadini e turisti, un lungo weekend di aperture straordinarie.

Dal teatro Margherita al Castello Svevo di Bari, dalla Pinacoteca metropolitana al Museo Civico fino a quello di Santa Scolastica.

Nel dettaglio, la mostra “Banksy. Realismo capitalista”, allestita all’interno del teatro Margherita, sarà aperta oggi dalle ore 10.30 alle ore 21.30; domani dalle ore 10.30 alle ore 20.30. Il biglietto di ingresso è fissato a € 10, ridotto € 8, con ulteriore riduzione a € 4 per scuole, università e adolescenti.

Il Museo civico, che attualmente, accanto alla collezione ordinaria, ospita la mostra fotografica “Bari, storie e frammenti” del maestro Uliano Lucas, sarà aperto oggi e domani dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Il biglietto d’ingresso al museo (intero € 5, ridotto € 3) comprende la visita alla mostra.

Anche la Pinacoteca resterà aperta oggi e domani dalle ore 9 alle ore 13 con ultimo ingresso alle ore 12.30. Il biglietto è di € 10 + € 3 d’ingresso alla Pinacoteca.

Canosa

L’associazione Amici dell’archeologia organizza domani il tour “A spasso nel tempo” nel Parco Archeologico di San Leucio, comprensivo dei seguenti siti: Mausoleo di Boemondo d’Altavilla (XII sec.d.C.), contenente le spoglie del principe d’Antiochia; Ipogeo Scocchera B (IV-III sec.a.C.), dove è possibile ammirare una deductio ad inferos affrescata; Battistero di San Giovanni (VI sec.d.C.), edificato per opera del Santo vescovo Sabino; Domus romana (I sec.a.C-I sec.d.C.), tipica abitazione romana d’età augustea. Il Parco Archeologico di San Leucio, ubicato sull’omonimo colle a sud-est di Canosa e completamente immerso tra gli ulivi, è uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Il sito è testimone di due importanti momenti storici. Il colle, infatti, fu scelto dapprima per l’edificazione del più imponente tempio italico dell’Italia meridionale, dedicato alla dea Minerva – Atena Ilias, con il probabile scopo di sancire ideologicamente e politicamente l’alleanza tra i “principi” indigeni e i romani nel 318 a.C. Successivamente, distrutto il tempio a partire dalla fine del V sec. d.C., il colle vide prender forma la straordinaria basilica a pianta centrale dedicata inizialmente ai Santi Medici Cosma e Damiano e solo in età longobarda a S. Leucio.

Strada Comunale Santa Lucia – La visita si terrà alle ore 10 e alle ore 16

Ingresso a pagamento – € 10. Per partecipare alla passeggiata è necessaria la prenotazione al 333 8856300.

Putignano

Il Museo Civico “Romanazzi Carducci” di Putignano apre le porte alla primavera. Oggi con “Pasqua on Air a Palazzo” sarà possibile trascorrere la mattina di Pasqua sul giardino pensile. Per trascorrere piacevoli momenti leggendo un buon libro o chiacchierando in compagnia, circondati da arte, cultura e natura.

Situato nel cuore del borgo antico della città, il Museo Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, aperto al pubblico il 4 febbraio 2017, costituisce uno dei monumenti più significativi del patrimonio artistico della Puglia, prestigioso esempio di palazzo storico ottocentesco con un piano nobile che conserva ancora integro l’arredo originale. Il Museo deve il suo nome a Guglielmo (1881-1968), ultimo erede della famiglia, che unitosi in matrimonio nel 1904 alla Principessa Giulia Saluzzo di Corigliano, acquisì da questa il titolo di Principe. Nel 1967, con atto testamentario, Guglielmo lasciò il palazzo al Comune di Putignano affinché lo trasformasse in un museo.

Il prospetto principale, che sempre si affaccia su piazza Plebiscito, è frutto della ristrutturazione e rinnovamento che il palazzo ha subito nel XIX secolo; quello laterale, presenta un corpo settecentesco al di sopra del quale si apre una terrazza con giardino pensile.

Dall’ingresso principale, si entra nell’atrio del palazzo, caratterizzato da una facciata a doppio loggiato che immette attraverso una breve scalinata al primo piano nobile, costituito da una fuga di sale armoniose nelle linee architettoniche, riccamente decorate e arredate con preziosi mobili, quadri, libri, arazzi porcellane, argenterie e cristallerie.

Piazza Plebiscito – ore 10.Ingresso a pagamento – Per l’occasione sarà applicata la tariffa ridotta di € 2 (ingresso gratuito fino a 6 anni). Per info 334 3222172.



Carosino

Torna a Carosino il “Festival di Primavera”, organizzato dall’Associazione “Fucarazza”.

Il Festival per una intera settimana coinvolgerà tutta la comunità terminando, come è ormai tradizione, nella “zona festa” in via Giorgio La Pira, uno spiazzo appena fuori l’abitato, dove avrà luogo il rogo propiziatorio della “Fucarazza” su cui viene issato un pupazzo che rappresenta le negatività dell’inverno.



Si inizia alle ore 12.30 di Pasquetta con la “scampagnata di Carusinieddu” in un uliveto vicino Carosino, dove Francesca Lecce curerà un laboratorio di danze popolari.

Alle 20.30 del giorno successivo, l’associazione Fucarazza curerà, in una location nella zona industriale sulla strada Carosino-Grottaglie, un laboratorio di teatro sperimentale, seguito da una cena condivisa con gli artisti. Alle 16 di mercoledì, presso la sede sociale in corso Umberto 77 a Carosino, ci sarà il laboratorio artigianale di Walter Caniglia sull’arte della focaccia; poi ci si sposterà in un vicino vigneto dove, alle 19, si terrà lo spettacolo “Digiunando davanti al mare” a cura di Giuseppe Semeraro, seguito da una degustazione nella vigna.

Alle 19,30 di giovedì 21 aprile nel Frantoio Oleario “Sportelli” si terrà lo spettacolo teatrale “Super Mario Bros” a cura di Giuseppe Marzio, seguito da una cena con l’artista.

Alle 20 di venerdì 22 aprile, poi, presso la sede dell’Associazione Fucarazza, ci sarà la tradizionale “Veglia del morto”, ovvero il fantoccio che sarà poi bruciato sulla Fucarazza, seguita dal concerto del duo Matchless delle Sorelle Neglia.

Il momento clou sarà la grande festa finale che si terrà, sabato 23 aprile, nella “zona festa” in via Giorgio La Pira. Si inizia alle 15 con il laboratorio per bambini a cura de La Matassa, seguito, inizio previsto alle 16.30 da “L’albero con le radici: camino e partecipazione”, un itinerario per l’identità con le associazioni e le parti attive della comunità, e poi, alle 19,30, spazio allo spettacolo per grandi e piccini “L’Annina e le storie in bicicletta”.

Alle 21 ci sarà il “Fuoco di Primavera”, ovvero l’accensione della Fucarazza allestita anche quest’anno solo con residui di potatura di vigna e ulivo (sarmenti e stroma), raccolti in fascine nei mesi precedenti dagli organizzatori, una scelta che in questa maniera consente di evitare l’impiego di legni trattati per il tradizionale e attesissimo falò.

A seguire ci saranno i concerti delle due band “The Moonquakes” e “Atollo13”, mentre a mezzanotte inizierà il djset cura di Djorb, seguito alle 2 dal concerto acustico di Sule.

Alle 6 del mattino di domenica 24 aprile ci sarà la passeggiata verso il Concerto all’Alba che darà il via alla mattinata conclusiva del Festival di Primavera che terminerà a mezzogiorno nella zona festa con il pranzo condiviso “Porta ‘na cosa”.

Informazioni sugli eventi e sulle location sono disponibili sulla pagina facebook “Fucarazza” o contattando il cellulare o whatsapp 3773371122.

Taranto

Nel duomo di San Cataldo di Taranto si terrà questa sera il “Concerto di Pasqua”, a chiusura del Mysterium Festival con l’esecuzione della Sinfonia N. 9 di Beethoven.

L’Orchestra della Magna Grecia sarà diretta dal Maestro Pasquale Veleno, con L.A. Chorus e Coro dell’Accademia, Claudia Urru (soprano), Sara Allegretta (mezzosoprano), Riccardo Della Sciucca (tenore), Guido Dazzini (baritono), Mariantonietta Saccomanni (maestro sostituto). Maestri del coro, lo stesso Veleno e Carmen Fornaro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.