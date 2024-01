Influenza, troppi abusi di antibiotici, l'avvertimento dei medici: «Pericoloso fai da te»

No agli antibiotici in caso di influenza e, in generale, quando non ce n'è bisogno. L'ultima campagna contro l'abuso di questo tipo di farmaci da parte dei pazienti, che sempre più spesso chiedono prescrizioni al riguardo ai propri medici anche con una certa insistenza, arriva a Bari e a promuoverla è l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri locale. Lo slogan recita "Influenza. Prendo l'antibiotico? No". Una serie di cartelloni con questa dicitura sono stati affissi in città e sugli stessi si può leggere inoltre un consiglio chiaro ai pugliesi che in questi giorni sono alle prese con il picco dell'influenza: «L'abuso di antibiotici li rende inefficaci nel tempo. Difendi la tua salute. Chiedi sempre al tuo medico».