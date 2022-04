Pasquetta, previsioni meteo: allerta gialla in Puglia, con venti forti e mareggiate

Dopo Pasqua con nuvole, vento e spruzzi di acqua dal cielo e dal mare in tempesta, anche Pasquetta si preannuncia con previsioni tutt'altro che rosee. Prosegue infatti «fino a domani sera» l'allerta gialla in Puglia, secondo quanto descritto dal bollettino diramato dalla Protezione civile.

Venti da nord

APPROFONDIMENTI REGIONE Allerta meteo per vento forte. Rischio burrasca per Pasqua e... REGIONE Puglia, torna il maltempo: in arrivo vento forte e burrasca. Le...

Le previsioni, infatti, parlano di «venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali». E per «possibili mareggiate lungo le coste esposte». Anche le temperature sono date in diminuzione. Bisognerà rivedere i programmi per quanti avevano previsto di passare all'aperto, tra picnic e scampagnate e pranzi in riva al mare il Lunedì dell'Angelo.

L'origine della perturbazione

La colpa - in base alle elaborazioni degli esperti - è del transito di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che ha provocato già nel corso di questa giornata di Pasqua, domenica 17 aprile, oltre a qualche temporale, anche perturbazioni con forti venti e raffiche che hanno raggiunto in alcuni casi anche il picco di 70-80 km/h.