Musica, teatro e riti della tradizione. E ad Altamura Elio canta Jannacci: ecco cosa fare stasera in Puglia

Un sabato sera all'insegna delle risate in Puglia: Altamura ospita "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci". Sul palco, scenografia disegnata da Giorgio Gallione, Elio sarà accompagnato da cinque musicist: Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. Ma tanti sono gli eventi in programma stasera in Puglia: dal teatro alla musica, ai riti della tradizione. Ecco cosa fare.