Bari, mostra Banksy al Margherita: il più grande street artist di sempre in Puglia

La mostra di Banksy al Margherita di Bari. «Presentiamo un artista che ha rappresentato l’immaginario in cui si vede il furto del futuro, da parte della politica negli anni ’90, ai danni delle giovani generazioni». È racchiuso in questa dichiarazione di Stefano Antonelli, curatore dell’esposizione insieme a Gianluca Marziani, il senso della mostra “Banksy – Realismo capitalista” che da oggi alle 13 sarà visitabile a Bari, al teatro Margherita. In esposizione foto dei muri dell’artista, ma anche le serigrafie che quei muri consegnano alla storia. Ogni opera è accompagnata da una didascalia, che cerca di spiegarne il significato o almeno di dare un aiuto nell’interpretazione allo spettatore.

Le opere in esposizione

Tra le opere in esposizione “Girl with baloon”, serigrafia su carta del 20004-2005 e “Love is in the air”, lavoro su carta che riproduce l’opera del 2003, apparsa su un muro a Gerusalemme, raffigurante un ragazzo che lancia un mazzo di fiori. La mostra arriva a Bari in anteprima, essendo una nuova esposizione rispetto a quella presentata fino ad oggi, che arriverà poi in estate a New York. L’appuntamento per oggi è a partire dalle 13 fino alle 21, mentre nei prossimi giorni sarà visitabile ogni giorno, fino al 12 giugno, dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 20.30, e dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 21.