Pasquetta rovinata dal maltempo: saltano gli eventi. Ecco quali

Il maltempo rovina la Pasquetta ai pugliesi. Saltano gli eventi all'aperto e per alcuni si rende necessario il piano B. Addio alla giornata di musica non stop con oltre 60 live e djset a Parco Godar a Gallipoli. Appuntamento solo rinviato. Salta anche la Pasquetta "De lu Pippi" a Galatina e quella al Parco Cillarese a Brindisi.

Rinviato il Festiva al Parco Gondar

Pasquetta, previsioni meteo: allerta gialla in Puglia, con venti forti e mareggiate

«A causa delle avverse condizioni meteo, il Festival di Pasquetta previsto per oggi è rimandato. L’evento è già sold out e avremmo potuto aprire, ma vogliamo fortemente che la riapertura del Parco Gondar coincida con una manifestazione indimenticabile da vivere in ogni sua parte - hanno scritto gli organizzatori sui social - Per questo giorno sognavamo l’esperienza a tutto tondo che è storicamente quella del Festival di Pasquetta e che avremmo voluto farvi vivere con noi».

Il maltempo rovina Pasqua e Pasquetta: ecco cosa fare per chi resta in città

I biglietti acquistati non andranno persi, ovviamente. Anzi saranno validi, spiegano gli organizzatori, «per la data del recupero, che sarà comunicata nelle prossime ore sui canali ufficiali del Parco Gondar, unitamente alle informazioni di biglietteria».

Un annuncio "tardivo" per i tanti che avevano acquistato anche i biglietti per le navette per raggiungere il parco in sicurezza.

Brindisi

Anche "La Pasquetta Brindisina" prevista al Parco "19 maggio 2012" (Cillarese) è stata rinviata causa condizioni meteo avverse.

Galatina

Sarà rinviata a lunedì 25 aprile invece la Pasquetta Galatinese al campo sportivo "Pippi Specchia". L'evento con tanto di foddo e dj set, area attrezzata per i bambini e lo spettacolo del mago Roki Di Maggio salta a causa del maltempo che sta interessando tutta la regione con vento forte e pioggia.

Castiglione d'Otranto

Annullato causa maltempo anche "Pascareddhra all Curteddhra" inserita nell'ambito di Terrammare “La leggenda di domani”, il festival tra letteratura e paesaggio da celebrare in allegria con parate con maschere della natura, musica, cibo e laboratori per bambini.