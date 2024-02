Musica, teatro, concerti: Amadeus a Putignano, Cammariere incanta Marina. Ecco cosa fare stasera in Puglia

Un sabato sera di grandi eventi, quello di oggi - 17 febbraio - in Puglia. A Martina Franca va in scena la musica d'autore di Sergio Cammariere, mentre a Bari si ride con la comicità di Alessandro Siani. Per l'ultimo giorno dedicato al Carnevale invece Putignano ospiterà Amadeus, reduce dal grande successo di Sanremo, che con la moglie Giovanna saranno i padrini di una coloratissima domenica di febbraio.

Cosa fare stasera in Puglia? Ecco una carrellata di eventi da non perdere.