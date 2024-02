Promozione del territorio, visite guidate e incontri tra operatori turistici: BuyPuglia e Btm organizzano il grande evento di Bari

Da una parte la promozione del territorio, attraverso confronti, visite guidate e momenti di formazione. Dall'altra incontri fra operatori del settore turistico, per creare processi virtuosi. Sono gli obiettivi di BuyPuglia e Btm che anche quest'anno, come lo scorso, confluiscono nelle stesse date – dal 27 al 29 febbraio alla Fiera del Levante di Bari – per dare vita al terzo polo fieristico nazionale dedicato al settore, dopo la Bit di Milano e la Ttg di Rimini. I due eventi saranno quindi sincronizzati, anche se ognuno mantiene la propria vocazione. BuyPuglia è dedicato agli operatori italiani e internazionali che vogliano scoprire il territorio, anche i suoi angoli più nascosti. Sono attesi circa 70 buyer provenienti da tutto il mondo che, nella tre giorni di fine mese, avranno la possibilità di incontrare 90 operatori turistici locali. Ma anche di toccare con mano quello che la Puglia offre, visitando in prima persona sia le strutture già in funzione sia quelle ancora chiuse. Tutto questo grazie allo speciale tour “The travel experience”, organizzato il 27 e 28 e declinato in sette itinerari: le montagne pugliesi del sole e le città di mare; i siti Unesco di Puglia dal mare alla terra; avventure in Magna Grecia & nei trulli del sito Unesco; sogni imbiancati di calce e i principali attrattori della Valle d’Itria; esplorando le gravine e degustando vini deliziosi; alla scoperta del magnifico Salento e dei suoi opulenti palazzi; l’esperienza del barocco, le masserie e le degustazioni di olio extravergine di olive. Il 29 febbraio gli stessi buyer, in fiera, potranno partecipare a momenti di formazione suddivisi in focus che spaziano dal turismo giovanile ai servizi di accoglienza. Intorno a mezzogiorno è anche prevista la presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanché, protagonista di uno specifico panel. Quanto a Btm, la fiera internazionale dedicata al turismo quest'anno avrà un filo conduttore: il turismo adattivo, con focus particolari su cambiamenti climatici e nuove tecnologie, a partire dalla realtà aumentata.

I visitatori potranno scegliere fra nove sezioni, ospitate su una superficie di 12mila metri quadrati.

Per l'assessore regionale alla Formazione, Sebastiano Leo, i due appuntamenti sono “un'occasione per continuare a parlare di turismo dopo il successo della Bit. Parleremo di turismo, ma anche di formazione in maniera approfondita discutendo anche dei nuovi bandi legati al turismo”. Leo anticipa che “sarà lanciata la proposta di un protocollo per la governance di un sistema integrato tra formazione-lavoro e sistema pubblico-privato impegnato sull'accoglienza turistica dei territori pugliesi, con l’obiettivo di definire la costruzione di un progetto formativo attorno alle esigenze dei viaggiatori e delle comunità locali, mettendo al centro la qualità dei servizi alla persona e all’ecosistema locale”. Per l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, “questa è un'opportunità unica per il confronto e lo scambio di conoscenze tra imprese consolidate e giovani talenti desiderosi di entrare nel mondo del turismo professionale. L'unione delle forze pubbliche e private evidenzia l’impegno comune nel promuovere e consolidare la nostra industria turistica”. Quanto alle novità di quest’anno, Lopane ricorda “il più ampio coinvolgimento dei nostri operatori, la predisposizione di maggiori spazi di confronto, esposizione e commercializzazione dell’offerta, le esperienze sempre più suggestive riservate ai buyer internazionali che visiteranno le nostre destinazioni” che, conclude, “contribuiranno ancora una volta alla crescita e alla competitività internazionale del turismo pugliese. Siamo fiduciosi che l’evento possa rappresentare un modello di innovazione unico in Italia: un riferimento, in Puglia, al pari delle più rilevanti fiere nazionali”.