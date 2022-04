Donazione organi, Puglia 16esima in Italia. Ma è Leverano il primo Comune per consensi

Puglia dal cuore grande: la regione è 16esima in Italia per donazione di organi e tessuti. Ma il primato va al comune di Leverano, il primo per numero di consensi. Lo rende noto l'Indice del Dono sulla base del rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti in occasione della 25esima Giornata nazionale della donazione di organi che si celebra il prossimo 24 aprile.

APPROFONDIMENTI BAT Andria, prelievo multiorgano all'ospedale Bonomo: «Un gesto... IL GESTO Dopo la morte nell'incidente, Elisa continuerà a vivere:... BAT Barletta, infermiere in pensione muore e dona organi e tessuti TARANTO Incidente in campagna, muore dopo dieci giorni. La famiglia dona gli... LECCE Donna muore a 43 anni per un'emorragia, donati gli organi BAT Muore una 54enne: donazione multiorgano all'ospedale di Barletta IL GESTO Salento, donazione multiorgano dopo la morte di una 65enne LECCE Trapianto multiorgano al Fazzi: donna dona reni, fegato e cornee BAT Barletta, muore in attesa del trapianto. Saranno donati gli organi BARI Bari, sulla carta d'identità il consenso all'espianto...

L'analisi su quasi 7mila Comuni italiani

È Leverano, in provincia di Lecce, il comune pugliese con il più alto numero di dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti nel 2021, decimo nella classifica nazionale dei comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti).

Dopo la morte nell'incidente, Elisa continuerà a vivere: donati gli organi della diciottenne

Il dato, diffuso in occasione della 25esima Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra il 24 aprile, è contenuto nell'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti sui 6.845 Comuni italiani in cui è attivo il servizio all'atto dell'emissione della carta d'identità nelle anagrafi.

Andria, prelievo multiorgano all'ospedale Bonomo: «Un gesto d'amore»

La performance di Leverano

Leverano ha raggiunto un indice di 76,76/100, grazie a un tasso di consensi del 98,5%, con un'astensione del 53,4%: su 1119 cittadini che hanno richiesto la carta d'identità la scorso anno in 521 hanno scelto di registrare una decisione (513 sì e 8 no) .

Barletta, infermiere in pensione muore e dona organi e tessuti

Al secondo e terzo posto regionale ci sono altri due Comuni salentini: Corigliano d'Otranto e Gagliano del Capo.

Complessivamente la Puglia è 16esima tra le regioni italiane, con un indice del dono di 55,91/100 (consensi alla donazione 64,1%, astenuti 43,9%), sotto la media nazionale che nel 2021 si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9%, astenuti 44,3%).

Tra le province, Bari è la prima della regione, 68esima a livello nazionale (indice di 58,6/100, tasso di consensi del 66,2%, con un'astensione del 40,5%), seguono Barletta-Andria-Trani (73esima con indice 57,62/100, tasso di consensi del 64,7%, astenuti 40%), Brindisi (77esima con indice 56,38/100, tasso di consensi del 65%, astenuti 44,4%), Taranto (78esima con indice 56,16/100, tasso di consensi del 64,6%, astenuti 44,4%), Lecce (80esima con indice 55,74/100, tasso di consensi del 66,7%, astenuti 50,1%) e Foggia (107esima e ultima, con indice 45,91/100, tasso di consensi del 51,3%, astenuti 46,6%).