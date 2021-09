Bari, sulla carta d'identità il consenso all'espianto degli organi: salva così un uomo di 53 anni

La vita, una chance di sopravvivenza impressa nel documento di identità. E' proprio grazie al consenso espresso in fatto di donazione degli organi al momento del rinnovo del documento di identità, un uomo di 53 anni, colpito da una emorragia cerebrale e ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, ha salvato un paziente in attesa di trapianto.

Una volta constatata la morte cerebrale, l'equipe medica ha potuto procedere al prelievo del fegato che è stato trasportato e trapiantato a Palermo. «Alla famiglia del 53enne va il cordoglio e la vicinanza di tutto il Policlinico di Bari, ma anche un ringraziamento per la grande generosità manifestata con la scelta di donare gli organi» ha dichiarato il direttore del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. L'espressione di volontà in vita è una delle possibilità offerte dai Comuni per poter rilasciare il consenso alla donazione degli organi.

L'opportunità

«Il consenso espresso in vita, al momento del rilascio della carta di identità, consente di procedere alla donazione rispettando le volontà della persona senza mettere i familiari, già colpiti da un grande dolore come la perdita di un proprio caro, davanti alla difficoltà di una scelta», spiega il coordinatore del Centro regionale trapianti e direttore della Nefrologia del Policlinico di Bari, il professore Loreto Gesualdo.

I dati

A Bari dal 2013 a oggi, secondo le statistiche elaborate dal Centro Nazionale Trapianti sulle dichiarazioni di volontà, a firmare per il consenso alla donazione di organi sono stati in 36.124 cittadini pari al 59,1% contro i 24.948, il 40,9%, che hanno espresso opposizione. La media dei consensi in provincia di Bari è del 63,9% mentre in Puglia si attesta al 61%; in tutta Italia la media è del 68%.