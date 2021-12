Salento, donazione multiorgano dopo la morte di una 65enne

Il senso della vita che vince su tutto. Si potrebbe sintetizzare così la donazione multiorgano avvenuta la notte scorsa nell'ospedale di Casarano da parte di una donna di 65 anni deceduta per danno anossico cerebrale.

La scelta consapevole

La decisione della donna era avvenuta in precedenza in occasione del rinnovo della carta d'identità: aveva espresso la volontà di donare gli organi e sono stati donati fegato e reni. Per il prelievo, avvenuto nel Reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Casarano, hanno operato diverse équipe chirurgiche giunte dal Policlinico di Bari, dal Vito Fazzi di Lecce e dall'ospedale Panico di Tricase.

Le attività, svolte in raccordo con il Centro regionale trapianti, sono state coordinate da Giancarlo Negro, direttore del teparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Gallipoli.