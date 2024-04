Nel 2023 in Puglia il numero di donatori utilizzati è stato del 17,6%, in aumento del 5,1% rispetto al 2022. Le opposizioni alla donazione di organi sono state il 30%, in calo del 12% rispetto all'anno precedente. Sono inoltre stati effettuati 205 trapianti di organi, di cui 184 da donatore deceduto e 21 da donatore vivente.

I dati

I dati sono stati resi noti oggi a Bari in occasione dell'incontro 'Donare è una scelta naturale', organizzato nel Policlinico dal Centro regionale trapianti Puglia e dall'università Aldo Moro, nell'ambito delle celebrazioni per i cento danni dall'istituzione dell'ateneo. Sempre nel 2023 sono tre i Comuni pugliesi che occupano ottime posizioni nella classifica delle donazioni: il Comune di Corato (Bari) si è confermato al primo posto a livello nazionale tra le città tra 30 e centomila residenti, con un indice del dono di 75,70/100, una percentuale di consensi del 76,2% e un'astensione del 15%; il Comune di Gravina in Puglia (Bari) è al terzo posto a livello nazionale tra le città delle stesse dimensioni, con un indice di 75,05/100, una percentuale di consensi del 76,9% e un'astensione del 18.3%; il Comune di Leverano (Lecce) è al secondo posto a livello nazionale tra i comuni medio-piccoli (fra 5 e 30mila abitanti), e al primo posto a livello regionale, con un indice del dono di 85,95/100, una percentuale di consensi del 94,4% e un'astensione del 24,6%.

All'evento hanno partecipato, fra gli altri, il coordinatore del Crt Puglia Loreto Gesualdo, il rettore di Uniba Stefano Bronzini e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. I professori Michele Battaglia, Luigi Giovanni Lupo e Aldo Domenico Milano, maestri del programma trapianti regionale, hanno infine ricevuto un attestato di benemerenza, come segno di apprezzamento per tutti gli operatori della rete trapianti.