Covid, tamponi obbligatori per i ricoveri nei reparti a rischio: ecco quali sono

Il Covid galoppa, con un +15% di contagi registrati e causati dalla nuova sottovariante Eris. Per questo la Regione ha deciso di confermare l'obbligo di sottoporsi al tampone per chiunque debba essere ricoverato nei reparti che ospitano pazienti immunodepressi o a rischio di sviluppare forme gravi di Covid 19 e per chi si presenti al Pronto soccorso con sintomi compatibili con il coronavirus.

La circolare

Le indicazioni offerte dalla Regione alle Aziende sanitarie locali mutuano i contenuti del provvedimento firmato tempo fa dal ministero della Salute e riguardano non solo l'accesso agli ospedali della Puglia, ma anche alle altre strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie. Nella circolare trasmessa il 13 settembre scorso, la Regione ricorda che «fino al 31 dicembre prossimo resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pazienti, dei visitatori e dei caregiver delle strutture sanitarie, all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura; delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali».

I reparti a rischio

L'esecuzione dei test diagnostici per l’accesso ai Pronto soccorso non è obbligatoria al triage - ovvero in fase di “accoglienza” nel reparto di emergenza urgenza, per chi invece non presenti sintomi assimilabili al Covid.

Lo è, invece, per chi presenta quei sintomi e per i pazienti, pur asintomatici, che dovranno essere ricoverati nei reparti di Ematologia, Oncologia, Trapianti, Malattie infettive, Patologie della gravidanza e Terapia intensiva.