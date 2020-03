Coronavirus, posti di blocco e verifiche a campione lungo le strade della provincia e nelle città: ecco la mappa dei controlli

Ultimo aggiornamento: 09:00

Restare in casa: è l'imperativo dettato prima dal mondo scientifico e poi dal Governo per contenere, in Italia, il contagio da coronavirus che ha già mietuto centinaia di vittime e sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. Proprio per evitare il collasso del welfare, il Governo ha predisposto misure urgenti per tutto il Paese, trasformato in un'unica “zona rossa”, e prevedendo - all'interno di un decreto ad hoc entrato in vigore lunedì 9 marzo - forti limitazioni alla libera circolazione dei cittadini. Per garantire l'attuazione del decreto, a poche ore dal Comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi ieri mattina in prefettura, si è svolta a Lecce una riunione tecnica fra tutte le forze dell'ordine e coordinata dal questore Andrea Valentin i, riunione che ha permesso di redigere un piano per il controllo del territorio salentino, suddividendo i compiti e gli snodi principali della viabilità, lungo i quali guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato e polizia provinciale effettueranno dei controlli a campione. I vigili urbani, invece, si occuperanno delle vie e piazze del territorio urbano di ciascun comune. «Particolare attenzione - scrive il questore - dovrà essere prestata al rispetto delle misure relative alla mobilità da, per e all'interno sia del capoluogo che di tutti i comuni della provincia» precisa il questore.Per quanto riguarda, ci saranno posti di blocco e controlli a campione da parte di polizia e carabinieri lungo le seguenti strade:- statale 613 da e per Brindisi;- statale 101 da e per Gallipoli;- statale 16 per e da Maglie;- statale 7/ter da Campi salentina;- strada provinciale 4- strada provinciale 1 da e per Vernole;- strada provinciale 7 da Monteroni;- strada provinciale 364 da e per San Cataldo, marina di Lecce.I poliziotti di quartiere presidieranno e controllorenno piazza San'Oronzo, piazza Mazzini e piazza Duomo, mentre la Municipale seguirà e controllerà l'arrivo dei pullman alla stazione dell'ex Foro Boario e in tutte le stazioni di interscambio previste.Nellapolizia, carabinieri, finanza e polizia provinciale organizzeranno posti di blocco e controlli a campione lungo le seguenti arterie stradali:- statale 274 Gallipoli-Santa Maria di Leuca;- statale 101 Gallipoli- Lecce;- statale 275 Maglie Santa Maria di Leuca;- statale 16 Maglie - Lecce;- statale 16 Otranto - Maglie;- statale 613 Brindisi - Lecce;- statale 364 da e per San Cataldo, marina di Lecce;- statale 366 da Otranto a San Cataldo, marina di Lecce;- strada provinciale 87 Porto Badisco - Otranto;- strada provinciale 358 Santa Maria di Leuca - Porto Badisco.I dirigenti dei commissariati di polizia, i comandanti delle compagnie dell'Arma dei carabinieri, i dirigenti di polizia stradale e i comandanti delle singole polizie locali disporranno controlli a campione anche all'ingresso dei comuni (anche per le normali attività di presidio del territorio) e provvederanno quindi a controllare chi si sposterà dalla propria abitazione. Al personale di polizia dovrà essere consegnata un'autocertificazione attestante i motivi per i quali si è lasciato il proprio domicilio. L'autocertificazione può essere scaricato qui modulo autocertificazione_11081857.pdf Tre le motivazioni per le quali è permesso spostarsi: situazioni di comprovata necessità, motivi di lavoro e motivi di salute. Le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni verranno verificate ex post, cioè in un secondo momento e qualora si accertassero essere false, si è passibili di denuncia penale.Tutte le forze di polizia, infine, saranno impegnate anche nel controllo degli esercizi commerciali, sia per verificare il rispetto degli orari di chiusura - imposto alle 18 per bar e ristoranti - sia per garantire il rispetto delle norme di contenimento del contagio e, in particolare, le distanze di sicurezza fra clienti e avventori dei pubblici esercizi e dei negozi di beni di prima necessità.