Puglia, giù i casi e l'incidenza. Ma crescono terapie intensive e decessi

Tornano i decessi ma cala l'indice di positività in Puglia dove oggi si registrano 119 nuovi casi di contagio da Covid. I nuovi casi sono stati individuati su 13.424 test giornalieri, per un tasso di positività dello 0,9% (ieri era dell'1,5%).

Aumentano decessi e ricoveri in terapia intensiva

Il numero dei morti rispetto a ieri (2) è più che raddoppiato e aumenta anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 31 rispetto alle 22 di ieri. Su un totale di 4.095 persone attualmente positive in Puglia, 213 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 228). I nuovi casi odierni sono stati individuati 20 in provincia di Bari,14 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 4 nel Brindisino, 18 in provincia di Foggia, 40 nel Leccese, 20 nel Tarantino; 3 casi riguardanti residenti fuori regione.