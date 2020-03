Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo caso di coronavirus è stato accertato oggi nel Salento: si tratta della moglie dell’impiegato dell'ospedale di Copertino già ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce perché positivo. E su altri tre casi si attendono gli esiti a breve.La donna risultata positiva al virus è stata ricoverata nel reparto Malattie infettive di Galatina . Si era recata al pronto soccorso di Galatina già il 7 marzo, le era stato fatto il tampone e rimandata a casa perché i sintomi che presentava non necessitavano di ricovero.Oggi, però, la donna è tornata in ospedale perché non si sentiva bene e nel frattempo è arrivato l’esito dell’esame che è risultato positivo. Sale così a 12 il numero dei contagiati nel Salento, e contestualmente aumenta anche il numero di persone che presentano problemi respiratori.Proprio in mattinata il medico di Copertino risultato positivo al Covid - 19 nei giorni scorsi si è infatti aggravato ed è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Lecce.Mentre la novantenne, sempre di Copertino, positiva al virus, è spirata per una grave crisi respiratoria. L'intero reparto dell'ospedale è stato messo in quarantena.Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 4.427 i malati in Lombardia (63 in meno ma mancano diversi test), 1.417 in Emilia Romagna (131 in più), 783 in Veneto (+89), 436 in Piemonte (+99), 381 nelle Marche (+68), 260 in Toscana (+54), 99 nel Lazio (+5), 126 in Campania (+7), 128 in Liguria (+31), 110 in Friuli Venezia Giulia (21), 60 in Sicilia (+8), 55 in Puglia (+9), 50 in Trentino (+17), 37 in Abruzzo (+7), 37 in Umbria (+9), 15 in Molise (+1), 20 in Sardegna (+1), 17 in Valle d'Aosta (+2), 11 in Calabria (+2), 38 in Alto Adige (+29), 7 in Basilicata (+2).Per fronteggiare l’epidemia la Asl di Lecce, oggi, ha coperto le carenze di medici di medicina generale dando l’incarico a 80 su 81 zone disponibili.Entro 90 giorni i nuovi medici di famiglia dovranno aprire l’ambulatorio scegliendo la formula dello studio associato, previsto dall’Accordo collettivo nazionale di categoria, tra quelli già costituiti o in forma individuale.