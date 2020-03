LECCE - E' morta questa mattina l'anziana donna di Copertino ricoverata al Vito Fazzi di Lecce per complicazioni legate al coronavirus. La donna, che aveva 88 anni, è deceduta per problemi respiratori.

Il suo quadro era risultato grave fin dal ricovero, avvenuto 4 giorni fa. A quanto si apprende la donna era anche cardiopatica.

Intanto al Vito Fazzi di Lecce sono stati consegnati questa mattina i kit per eseguire i tamponi sul coronavirus.

E già dalle prime ore nella struttura si stanno eseguendo i test sui 6 pazienti in attesa da due giorni a Galatina. Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA