Xylella, altre 38 piante infette tra Fasano, Monopoli e Polignano

BRINDISI - Cattive notizie dal sito istituzionale “Emergenza xylella”. Con la pubblicazione di altri 11 rapporti di prova è stata certificata l’identificazione di altre 38 piante infette a cavallo tra le province di Brindisi e Bari, distribuite tra Polignano (16), Monopoli (6) e Fasano (16), che porta il totale stagionale a 124 positivi. I 16 ulivi positivi di Fasano vanno ad ampliare ulteriormente il focolaio in zona contenimento di Lamalunga, a ridosso della Statale 16, che con questo aggiornamento si porta ad appena 130 metri dalla zona cuscinetto. I 6 ulivi di Monopoli vanno ad aggiungersi ai 20 positivi del focolaio già noto di Contrada Chiesa dei morti, sempre a ridosso della Strada statale16. A Polignano la situazione più complicata: il focolaio a ridosso della Statale 16 in direzione Monopoli dove erano già stati individuati 8 olivi infetti si arricchisce di altri 5 positivi, di cui, inaspettatamente, due rosmarini ed un mirto (sarebbe la prima volta che il monitoraggio regionale identifica un mirto infetto). Un altro olivo è stato rintracciato a circa 400 metri in direzione sud-ovest. Sempre in agro di Polignano, è stato intercettato un focolaio in zona “indenne”, sulla provinciale 121 (Conversano-Polignano), in un’area a circa 2 chilometri dal centro abitato altamente frequentata da autoveicoli e mezzi pesanti in sosta (magazzini ortofrutticoli, strutture recettive, capannoni industriali).

Le ipotesi

Il numero delle piante già rilevate (9, suscettibili di incremento), il fatto che tra esse ci sia anche un rosmarino e la sintomatologia avanzata su almeno uno degli olivi infetti fa ipotizzare che non si tratti di una introduzione recente del batterio. Trattandosi di zona indenne, peraltro distante circa due chilometri e mezzo dalla zona cuscinetto, è prevedibile che a breve le autorità fitosanitarie procederanno alla delimitazione di una ulteriore zona cuscinetto di 5 chilometri di diametro.