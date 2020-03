Il vademecum Spostamenti, permessi e spese: tutto quello che occorre sapere

1) Rispettare la distanza di un metro

2) L'autocertificazione per spostarsi fuori dal proprio comune

3) Centri commerciali chiusi sabato e domenica

4) Bar e ristoranti: stop alle 18. Dopo, solo consegne a domicilio

5) Sospensione per manifestazioni ed eventi pubblici

6) Chiusi cinema, teatri e musei

7) Scuole e università: stop alle lezioni fino al 3 aprile

8) Uffici pubblici aperti, ma molti servizi on line

9) Passeggiate, jogging e bici: sì, ma non in gruppo

10) No ai funerali. Stop anche alle messe

11) Aperte farmacie e parafarmacie

12) In servizio regolarmente i medici di base

13) Anziani (e immunodepressi): particolare attenzione

14) Nessuna limitazione specifica per l'agricoltura

Si può fare una passeggiata in bicicletta? I bar e ristoranti sono aperti? Si può far visita ai propri genitori anziani? Sono molti i dubbi dei cittadini sull’applicazione del decreto del presidente del consiglio che ha esteso a tutto il Paese le norme già previste per la Lombardia e altre 14 province del Nord Italia. Proviamo allora ad illustrare i provvedimenti più importanti presi dal governo, che rispondono di fatto alle domande su cosa si può o non si può fare fino al 3 aprile. La raccomandazione principale è di «evitare di uscire di casa» e «non intasare di chiamate il numero di emergenza 112», come ribadito ancora ieri da governo e Protezione Civile.Queste le misure igienico-sanitarie da rispettare per evitare il rischio di contagi: lavarsi spesso le mani; evitare abbracci e strette di mano; mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.Si può uscire per andare per andare al lavoro, anche in comuni diversi da quello di residenza. Con l’autocertificazione si giustificano le «esigenze lavorative», «situazioni di necessità», «motivi di salute» o il «rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».Sabato e domenica chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza.Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18, ma le consegne a domicilio - garantendo la distanza di sicurezza - potranno essere effettuate anche oltre questi orari. I titolari degli esercizi pubblici sono obbligati a far osservare la distanza, pena la sospensione della licenza.Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.Chiusi cinema, teatri e musei in tutta Italia. Vietati eventi, manifestazioni, convegni e congressi. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza devono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.Scuole e università resteranno chiuse fino al 3 aprile. Si potranno sostenere comunque gli esami universitari ricorrendo alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico-sanitaria ed organizzative. Sospese le gite.Gli uffici pubblici restano aperti in tutta Italia anche se molti dei servizi sono fruibili online. La presenza all’interno di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio.È consentito fare attività motoria all’aperto, ma solo se non in gruppo. È possibile anche uscire per una passeggiata, ma rispettando le distanze di sicurezza. In ogni caso, è preferibile restare a casa, come da invito della presidenza del Consiglio.I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali. La Cei ha comunque disposto nei giorni scorsi la sospensione delle messe, proprio per evitare rischi di contagi.Regolarmente aperte farmacie e parafarmacie. In questo caso vale lo stesso discorso per l’acquisto di generi alimentarsi: inutile creare resse per assicurarsi i farmaci, perché gli approvvigionamenti continueranno regolarmente.I medici di base continuano a lavorare, invitando però i pazienti a non recarsi negli ambulatori. Preferibile la prenotazione online. Tutti i medici operano comunque con dispositivi di protezione, come per esempio guanti e mascherine.Sono consentite le visite ai familiari anziani, esclusivamente per motivi sanitari. Dunque, per accudirli perché non autosufficienti o prestare loro cure sanitarie. Gli anziani, in ogni caso, devono restare a casa perché considerati i soggetti più a rischio.Per quanto riguarda il settore agricolo, non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca. Nessuna limitazione è prevista inoltre anche per i lavoratori agricoli, anche stagionali.