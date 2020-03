Ore 18, scatta il coprifuoco. Lecce e Taranto, le foto delle città fantasma

Ore 18, si spengono le città. Lecce, Brindisi e Taranto unite da uno stesso destino: essre diventate zona rossa dopo l'ulitmo Dpcm del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la Puglia, il Salento come Lombardia e Veneto. E da lunedì sera come il resto d'Italia.

Nelle strade e nelle piazze non restano che palazzi, monumenti storici. Senso di angoscia. Alle 18 sembra essera scattato il coprifuoco nel primo giorno in cui il decreto è entrato a regime. Ferme tutte le attività, gente in casa. Strade e piazze vuote e pattuglie delle forze dell’ordine a monitorare che tutti seguano le indicazioni previste dal decreto e l’invito a lasciare le proprie abitazioni solo per motivi di lavoro e sanitari. E così è stato, a Lecce come a Brindisi e a Taranto.

