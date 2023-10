Concessioni balneari, occhi puntati sul 24 ottobre, quando la Cassazione sarà chiamata a decidere del ricorso depositato dal Sib, il Sindacato italiano balneari. Il Sib contesta di non aver potuto rappresentare le proprie ragioni in seno al giudizio apertosi davanti al Consiglio di Stato perché i giudici ritennero inammissibile una sua partecipazione. Poi arrivò la sentenza che stabilì l’obbligo di procedere alle gare per assegnare le nuove concessioni, ribadendo che qualsivoglia proroga sarebbe stata fuorilegge. Ma il Sib ha ritenuto di contestare quella sentenza in Cassazione proprio perché vìolati i suoi diritti. Ed è questo specifico aspetto che ha spinto la Procura generale a intervenire depositando proprio ricorso davanti alla Suprema Corte e chiedendole di accogliere il primo motivo del ricorso dell’associazione. Quale sarebbe la conseguenza di un eventuale accoglimento? Gli atti tornerebbero al Consiglio di Stato per ridiscutere la questione, ma aprendo “il dibattito” anche al Sib, con un allungamento dei tempi imprevedibile e che rischierebbe di bloccare il Paese, condannandolo alla procedura di infrazione europea che già pende sulla sua testa.

La Procura generale

Scrive infatti l’avvocato generale Renato Finocchi Ghersi, nel ricorso approntato per la Procura generale, che «la questione in esame» riveste importanza «per la tutela degli interessi dell’intera categoria degli operatori balneari». E che, dunque, «in conformità ad una univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato» dovrebbe essere ammesso l’intervento in giudizio del Sib perché la questione attiene «in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e cioè, alla produzione degli effetti del provvedimento controverso», che si potrebbe risolvere «in una lesione diretta del suo scopo istituzionale (quello del Sib, ndr), e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati». Aggiunge ancora l’avvocato generale che «il deferimento all’Adunanza plenaria avrebbe reso ancor più intenso l’interesse a intervenire anche in questo giudizio, a causa della portata generale della pronuncia del massimo consesso della giustizia amministrativa. Il Sib rileva che l’Adunanza plenaria ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi senza procedere ad alcun esame in concreto delle norme statutarie delle associazioni intervenute», così da configurare un eccesso di potere.

La partita politica