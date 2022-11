Unisalento, Pollice redistribuisce le deleghe: ecco la nuova squadra

Fabio Pollice mischia le carte sulle deleghe in seno all'amministrazione dell'Università del Salento. A tre anni dal proprio insediamento il rettore dell'ateneo leccese fa un reimpasto, con tante conferme. E spiega così la scelta: «Sulla base delle attività avviate e fin qui svolte, delle prospettive di sviluppo lungo le linee strategiche definite, nonché sulla base di esigenze personali rappresentate da alcuni colleghe e colleghi ho affidato nuove deleghe e ne ho rimodulate altre, continuando e rafforzando l’impegno per lo sviluppo del nostro Ateneo, per la formazione e il futuro dei nostri studenti e studentesse, per la crescita del nostro territorio».

Le nuove deleghe

Nuove deleghe sono state attribuite alla professoressa Marta Vignola per i Poli penitenziari universitari e al professor Luigi Spedicato per lo Sviluppo organizzativo; Nel campo dell’internazionalizzazione, la professoressa Rosita D’Amora continuerà a occuparsi di Mobilità internazionale, mentre al professor Gennaro Scarselli è stata affidata la Proiezione internazionale;

La squadra si allarga anche nel campo della ricerca: il professor Alessandro Sannino si occuperà d’ora in avanti di Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, mentre il professor Enrico Ciavolino di Promozione e finanziamenti per la ricerca;



Sono state riorganizzate le attività nel campo dell’orientamento, settore che vedrà la professoressaoccuparsi di Orientamento e counseling, mentre del Placement per il momento si occuperà personalmente il rettore.Lel campo delle relazioni con i portatori d’interesse, il professorsi occuperà di Rapporti con le imprese e i partner strategici, mentre la professoressadi Partecipate. La delega alla Sostenibilità passa dal professor Alberto Basset, che conclude il suo incarico, al professor

Le deleghe confermate

per il Patrimonio edilizio e la sicurezza alla Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello;

per le Risorse umane al professor Rossano Ivan Adorno;

per il Patrimonio museale al professor Genuario Belmonte;

per le Politiche di genere alla professoressa Anna Maria Cherubini;

per la Comunicazione al professor Stefano Cristante;

per il Patrimonio bibliotecario alla professoressa Paola Davoli;

per la Valorizzazione del territorio alla professoressa Manuela De Giorgi;

per il Diritto allo studio al professor Giuseppe Gioffredi;

per il Bilancio e le politiche finanziarie al professor Giuseppe Grassi;

per le Politiche di integrazione alla professoressa Flavia Lecciso;

per le Tecnologie digitali al professor Luigi Patrono;

per l’Offerta formativa al professor Attilio Pisanò;

per la Gestione degli spazi e degli eventi e per le politiche per l’Alternanza scuola – lavoro alla professoressa Luisa Siculella;

per l’Attuazione del Piano strategico alla professoressa Claudia Sunna;

per gli Accordi istituzionali e partenariali e la concessione dei patrocini alla professoressa Sara Tommasi;

per gli Affari legali al professor Francesco Fabrizio Tuccari;

per la Performance di Ateneo al professor Andrea Ventura;

per la Privacy al professor Francesco Giacomo Viterbo.