Furto con scasso in pizzeria: il quarto i due anni. I ladri scappano col bottino

Furto con scasso, nella notte, in una nota pizzeria di Tricase. È la quarta volta in due anni. I malviventi hanno sfasciato la porta d’ingresso e sono scappati con poco più di 200 euro provocando un danno maggiore rispetto al bottino sottratto. In cassa, infatti, c’erano solo i pochi spicci lasciati dal titolare dopo la chiusura.

I titolari

«Siamo aperti dal 2019 e abbiamo subito 4 furti di questo genere dal 2021 ad oggi», afferma Ippazio Ricchiuto, di Spicchi d’Arte. «Lavoriamo e investiamo in un territorio che amiamo. Ma è difficile restare ottimisti. Hanno sfasciato completamente la porta, oltre mille euro di danni per portar via 200 euro. La prossima volta li lascio direttamente fuori l’ingresso!». Una provocazione amara quella del gestore che annuncia l’apertura serale. «Proveremo a ripartire, come sempre, nella speranza che non si verifichino più episodi simili» precisa Ricchiuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che sono sulle tracce dei responsabili. Ad agire potrebbero essere state più persone. Il furto di questa notte non è un caso isolato. Sono mesi che, in città, si registrano episodi di micro criminalità tra incendi e furti d’auto, spaccate e furti ai danni di attività commerciali.