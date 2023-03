Furto nella sede Lilt di Lecce: malviventi scappano col bottino

Furto nella sede Lilt di Lecce. Malviventi rubano i soldi in piazza Italia. Dopo aver forzato la serratura dell'immobile si sono introdotti all'interno della sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e poi sono fuggiti con il bottino ancora da quantificare.

E' stato proprio il presidente della Lilt Lecce Giuseppe Serravezza a presentare denucnia in questura. Non sarebbe la prima volta che ladri si introducono nella sede Lilt. Proprio nella giornata di ieri il medico oncologo aveva inviato una lettera al prefetto di Lecce Luca Rotondi per chiedere aiuto alle forze dell’ordine per denunciare i ripetuti furti.