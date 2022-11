Giovane salentino muore in un incidente a Barcellona

Ancora non del tutto chiara la dinamica della morte a Barcellona del giovane salentino Tomas Piconte, 35 anni. Di certo il ragazzo ha perso la vita durante un incidente. Il ragazzo, che era originario di Merine, frazione di Lizzanello, dopo gli studi aveva scelto di lasciare l’Italia e andare a vivere fuori, viaggiare e scoprire luoghi e posti nuovi.

Forse schiacciato dal suo stesso furgone

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che Tomas sia rimasto schiacciato, su una strada in pendenza, dal suo stesso furgone per una tragica fatalità.

La famiglia ha raggiunto la Spagna

La notizia della tragica morte di Tomas ha fatto in breve il giro di Merine, dove vive la famiglia, che a breve avrebbe rivisto. Amante delle motocross, Tomas viene descritto nel suo paese natale come un ragazzo gentile e molto intelligente. La mamma e la sorella hanno raggiunto la Spagna in queste ore.