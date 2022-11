Prima lo schianto, poi la carambola. Sette le auto rimaste coinvolte

Un incidente è avvenuto questa mattina all'alba in via Appia, a Brindisi: sette i mezzi che hanno riportati danni. Prima lo schianto tra due autovetture, poi altri cinque mezzi che si trovavano in sosta all’altezza con via Settimio Severo e Corte Appia, sono stati danneggiati.

L'episodio

Una carambola che per fortuna non ha provocato gravi ferite alle persone che si trovavano all’interno dei veicoli coinvolti in quell’impatto, ma che intorno alle 4.45 ha destato non poco stupore in quel tratto del quartiere Commenda: vari i danni (anche ingenti in qualche caso) riportati dalle 7 vetture. Tre quelle rimosse da ditte specializzate nel recupero stradale e condotte in depositi della città, a disposizione per gli accertamenti che effettueranno, per propria competenza, le varie compagnie assicurative. Sulla dinamica che ha causato l’incidente stanno ora lavorando i poliziotti della Stradale che sul luogo dell’incidente hanno ascoltato gli automobilisti alla guida delle due vetture entrate in collisione, registrato i dati delle altre 5 auto. Non si esclude che all'origine del sinistro ci sia stato un eccesso di velocità.