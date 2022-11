Negramaro alla conquista dell'Europa: sold out la prima tappa a Barcellona

Dopo l'ultima tappa del tour italiano a Roma, i Negramaro sono partiti alla conquista dell'Europa. E ieri la prima esibizione a Barcellona, in un teatro stracolmo di fan e di entusiasmo per la band salentina.

Il tour europeo terminerà 7 dicembre in Lussemburgo, passando prima da Londra, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Francoforte, Monaco, Lugano e Zurigo.

l tour, NegramaroUnplugged, è partito da Saint Vincent. Una data zero attesa da moltissimo tempo, ma anche un ritorno alla vita dopo lo stop dovuto alla pandemia. Quella di suonare nei teatri è stata una scelta precisa che la band ha voluto fare per restare vicina al proprio pubblico in una dimensione più intima e offrire allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita. Poi le date in Puglia, a casa.

Tappe sold out

C’è voluto pochissimo perché le date del tour nei teatri andassero sold out e raddoppiassero per ogni tappa. Il concerto è un’occasione per ascoltare e rivivere in un’atmosfera più intima la musica. La band pugliese che esiste e resiste da 20 anni, guidata dal frontman Giuliano Sangiorgi voce, piano e chitarre, è formata da: Emanuele Spedicato alle chitarre, Ermanno Carlà al basso, Danilo Tasco alla batteria, Andrea Mariano pianoforte, sintetizzatori, programming, editing e Andrea De Rocco campionatore.