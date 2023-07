Lecce, Pongracic in giallorosso fino al 2026. E Umtiti divorzia dal Barcellona

Dopo Pontus, un esterno d’attacco svedese molto interessante prelevato in prestito dai russi del, ieri il Lecce ha riportato a “casa” Marin. Il forte difensore centrale, nato e cresciuto in Germania da genitori croati, ha firmato un contratto pluriennale fino alla stagione sportiva 2025-2026 con opzione per quella successiva.Dopo una lunga ed intensa trattativa dunque il, il club titolare del cartellino del calciatore, ha accettato tutte le condizioni poste sin dall’inizio dal Lecce per il trasferimento a titolo definitivo del 25enne difensore centrale alla corte del nuovo tecnico dei salentini, Roberto. I tedeschi incasseranno circa 2 milioni di euro mentre Pongracic ha accettato di ridursi sensibilmente l’ingaggio - in precedenza di circa 800 mila euro netti - pur di tornare a vestire la maglia del Lecce.Si tratta senza dubbio di una delle operazioni di mercato più importanti degli ultimi anni grazie alla quale la società del presidentesi è assicurata le prestazioni di un calciatore su cui fare grande affidamento per i prossimi anni. va detto che Marin Pongracic porta in dote anche una grande esperienza in campo europeo acquisita nel corso degli anni, in Champions League e in Europa League, con le casacche die Wolfsburg. Esperienza e qualità tecniche che il difensore tedesco nella scorsa stagione, la prima in Italia per lui con la maglia del Lecce, ha potuto mettere in mostra soltanto parzialmente e certamente non per colpa sua. Giunto nel Salento a campionato iniziato, il 22 agosto 2022, Pongracic è stato nella parte iniziale della stagione un punto fermo della difesa giallorossa arrivando a collezionare 9 presenze, quasi tutte condite da prestazioni positive, fino allo stop forzato della serie A, costretta ad interrompere il campionato in pieno inverno per dare spazio al mondiale di calcio in. E proprio durante la pausa del torneo, nel corso dell’amichevole disputata dal Lecce il 22 dicembre sul campo dell’Udinese, nel tentativo di fermare la corsa di un avversario, Pongracic ha riportato un infortunio alla caviglia destra. Dopo le prime valutazioni cliniche è arrivato il triste verdetto degli esami strumentali: “lesione di primo grado del legamento anteriore tibio- peroneale”. Il 17 gennaio 2023 il difensore del Lecce è stato sottoposto ad intervento chirurgico e soltanto nelle battute finali della stagione è tornato a disposizione di mister Baroni senza però mai essere utilizzato in gare ufficiali.Il Lecce avrebbe già potuto esercitare l’opzione per il riscatto entro il 31 maggio versando al Wolfsburg 2,5 milioni di euro ma ha deciso di rinunciare rimandando ogni discorso alle settimane successive. Nel frattempo è stato lo stesso Pongracic a farsi avanti manifestando ai dirigenti del Lecce la ferma volontà di continuare l’esperienza salentina. Il resto è storia nota ed ora mister D’Aversa sa di poter contare per il prossimo campionato anche su un elemento di valore come Pongracic che va ad aggiungersi a quelli già in organico, vale a dire Federico, Simonee Kastriotsulla cui permanenza dovrà comunque pronunciarsi il tecnico abruzzese.Per restare in tema di difensori centrali va detto che da oggi Alessandroè un calciatore svincolato. Il contratto con il Lecce è terminato ieri e adesso il calciatore laziale sarà libero di trovare una nuova sistemazione a costo zero. In tal senso, c’è da credere che non avrà grandi problemi. La sua esperienza salentina si conclude con un bilancio sicuramente positivo, al netto di qualche stop forzato per infortunio. Per Tuia 19 presenze e 1 gol nel campionato di serie B vinto dalla squadra di Baroni e 7 presenze nell’ultima stagione in serie A, comprese le partite giopcate contro Napoli (1-1 al Maradona) e Atalanta (1-2 al Gewiss Stadium).Tra gli svincolati del club giallorosso figura pure Marco, praticamente chiuso nell’ultima stagione dall’ottimo ed insostituibile Wladimiro Falcone. Il futuro del portiere leccese doc potrebbe tingersi ancora di giallorosso: per Bleve infatti si profila il rinnovo del contratto anche se la voglia di giocare ed essere protagonista sul rettangolo verde è tanta. Infine, c’è uno svincolato di lusso come Samuel, rientrato alper fine prestito al termine di una stagione con i fiocchi vissuta con la squadra giallorossa. Proprio ieri sera i catalani hanno annunciato la risoluzione del contratto con il difensore francese in scadenza nel 2026. Il calciatore ha accettato la buonuscita milionaria che del Barca e, a questo punto, è sul mercato pronto a cogliere al volo l’occasione migliore, in Europa o, come pare, in Arabia Saudita per continuare la carriera.