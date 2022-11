Altro incidente stradale mortale a Bari: in serata, sulla tangenziale di Bari, all’altezza di San Giorgio, un’auto si è ribaltata ed è deceduta una 53enne. Sul posto personale Anas e polizia locale.

Traffico in tilt in direzione nord. Nel sinistro non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco.