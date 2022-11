Veicolo in contromano sulla A14: paura in autostrada. Incidente evitato grazie all'intervento della polizia

Si è rischiata la tragedia sulla A14: nei giorni scorsi una pattuglia della Polstrada di Andria è intervenuta sull'autostrada perché un mezzo pesante percorreva in contromano la carreggiata sud della A/14 in territorio barese, diretto verso nord.

Gli agenti della polizia sono intervenuti per mettere in sicurezza gli altri automobilisti che viaggiavano in strada facendoli accostare in sicurezza sulla corsia di emergenza, per evitare che il passaggio contromano del mezzo pesante potesse causare sinistri quasi sicuramente mortali.

Quindi hanno proceduto a intercettare il mezzo pesante e farlo fermare bloccando la strada con l'auto di servizio. Il conducente del mezzo, un uomo di 50 anni, era convinti di essere sulla corsia giusta. Ma le sue spiegazioni non sono servite a nulla: l'uomo è stato sottoposto a sanzione amministrativa, gli è stata ritirata la patente e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.