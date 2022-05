Salento a richio incendi, vigili del fuoco in allerta

Allerta alta in Salento per la ripresa degli incendi boschivi e le gravi ripercussioni che ne derivano per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente. A preoccupare è l’impennata dei casi prevista nella stagione estiva oramai alle porte, considerata il periodo a maggiore rischio. E le avvisaglie di quella che rischia di trasformarsi in un’altra estate “di fuoco” per la provincia di Lecce non si sono fatte attendere.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati