Incendio nella notte: a fuoco le balle di paglia

Le fiamme si sono estese nel giro di pochi minuti mandando in fumo duemila balle di paglia. Il brutto incendio si è verificato nella tarda serata di ieri in un terreno in contrada Morgicchio, a Carovigno. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni con l'ausilio dei colleghi di Brindisi per cercare di circoscrivere le fiamme.

Il rogo

Non è chiaro, al momento, cosa abbia potuto alimentare le fiamme. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino alle prime luci dell'alba per avere la meglio sul rogo mettendo l'intera area in sicurezza. Le balle andate a fuoco era custodite all'interno di un'area privata recintata. L'intervento dei pompieri è valso allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi grazie a 7 mezzi antincendio e una pala meccanica dei vigili del fuoco proveniente da Bari. Sul posto, per accertare le cause dell'incendio, anche i carabinieri di San Vito dei Normanni.