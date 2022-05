Incendio in discarica, bruciano i copertoni: nube nera e puzza fino al centro storico

Un grosso incendio si è verificato nel primo pomeriggio alle porte di Lecce: a fuoco è andata una discarica abusiva con all'interno, tra le altre cose, anche dei copertoni.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi della via per Frigole. Una nuvola di fumo nero si è dapprima alzata verso il cielo e poi, spinta dal vento, è arrivata fin sopra la città: il cattivo odore di plastica bruciata si è sentito fin nel centro storico. Per domare l'incendio, attorno alle 14.15 sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce. Le squadre ordinarie sono state integrate da un'autobotte e da un carro aria per il ricambio delle bombole degli autorespiratori che vengono utilizzati a protezione degli operatori impegnati nello spegnimento.