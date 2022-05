Incendio in una gelateria del centro: fiamme e paura

BRINDISI - Principio di incendio in serata all'interno della gelateria “Antico bar del corso”, in Corso Roma, nel centro di Brindisi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali. Accorsi anche gli operatori del servizio 118, per prestare assistenza al titolare del bar, che nel tentativo di domare le fiamme ha riportato ustioni a una mano. Indagini sono state avviate da parte degli agenti della questura per risalire alle cause del rogo. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, Corso Roma è stato chiuso al traffico.