Salento: l'auto va fuoco e incendia il prospetto della casa

Due incendi di autovetture nel Salento durante la notte appena trascorsa. I vigili del fuoco ed i carabinieri sono intervenuti fra l'1.30 e le 2.30. Tricase e Taviano le località.

Il sospetto del dolo

A Taviano l'episodio più grave. In via Ippolito Nievo poco prima delle 2.30 è andata a fuoco una Volkswagen Golf. Danni anche all’abitazione accanto a cui era parcheggiata l'auto, hanno preso fuoco le persiane e le porte. Le fiamme hanno anche causato il distaccamento dell'intonaco. Sono intervenuti i vigili del fuoco edi carabinieri di Gallipoli. Non è stato trovato nulla che possa far pensare ad un attentato, perché all’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme intanto avevano distrutto tutto, ma c’è ipotesi dolo. Saranno visionate telecamere per capire cosa sia successo.

Cause accidentali

A Tricase le cause dell'incendio sono certarmente accidentali. L'auto era parcheggiata in via Luigi Pirandello quando erano circa l'1.30, a dare l'allarme sono stati due passanti.