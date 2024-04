Falchi contro colombi, gabbiani e piccioni: «Così difendiamo ambiente e cittadini»

A Novoli parte il servizio falconeria per allontanare i volatili in maniera naturale. Con determina del 2 aprile scorso, l’amministrazione di Marco De Luca, attraverso un'attività svolta dalla consigliera Federica Pezzuto, ha provveduto ad avviare un servizio di falconeria per l’allontanamento di uccelli infestanti, affidando l’incarico ad una società specializzata, la Yerax Falconeria.

«Con soddisfazione, annunciamo che il Comune di Novoli, ha attivato il servizio falconeria. È il cielo di Novoli e Villa Convento ad ospitare i falchi pellegrini - spiega proprio la Pezzuto -. Fin dall’inizio ho sempre riscontrato i rischi legati al guano dei piccioni ed ho dato voce a tanti cittadini che ne lamentavano il problema. L'iniziativa è frutto di un percorso avviato nel maggio 2021 ed il risultato è frutto di condivisione con colleghi amministratori ed uffici competenti, che ringrazio».

La tecnica

Contrariamente a quanto si possa immaginare, i falchi non aggrediscono fisicamente i piccioni ma la loro presenza serve a destabilizzarli, modificandone le abitudini di posizionamento e cova, spostandoli al di là dei confini. La tecnica consiste nell’utilizzo di rapaci, addestrati ad allontanare alcune specie di volatili infestanti, come piccioni, colombi, gabbiani e qualsiasi altro volatile in grado di provocare danni all’ambiente ed all’uomo. È un servizio efficace, infatti comuni che ne hanno già usufruito, hanno riscontrato benefici del 90% circa.

L’obiettivo della scelta da parte dell’amministrazione mira, da un lato, all’allontanamento dei volatili, nel pieno rispetto della tutela dell’animale stesso, per risolvere il fastidioso problema del loro stanzionamento; dall’altro risolve un problema igienico-sanitario attraverso una significa va riduzione dell’accumulo di guano (escrementi) che si deposita su marciapiedi, cornicioni, balconi e non solo.

Il servizio sarà attivo per 6 mesi (più altri 6 di mantenimento) ed il falconiere agirà soprattutto in fasce orarie in cui in paese vi è maggiore silenzio, mattina presto e sera tardi.