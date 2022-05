Maxi incendio nella zona industriale di Bari, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Maxi incendio zona industriale di Bari. Le fiamme, partite nella tarda serata di ieri, continuano ad essere alimentate dal materiale che brucia e dal vento. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco ancora al lavoro dalla tarda serata di ieri per un incendio che sta coinvolgendo un’azienda di logistica nella zona industriale di Bari. Il capannone divorato dalle fiamme è quello della Beltom, azienda che commercializza prodotti per l'estetica e cosmetici.

APPROFONDIMENTI I ROGHI Brindisi, incendi nella notte: distrutte quattro auto e un trattore,... BRINDISI Brindisi, incendio distrugge due furgoni di una ditta di pulizie. Si... GALATONE Incendio nell'autosalone, c'è il dolo. Il sindaco:...

Brindisi, incendi nella notte: distrutte quattro auto e un trattore, muoiono due animali

La colonna di fumo è visibile da vari punti della città.

Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo che non ha provocato feriti ma ha causato danni ingenti ancora in corso di quantificazione. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. Gli investigatori hanno intanto acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare il punto di innesco e ricostruire la dinamica di propagazione delle fiamme.

Incendio nell'autosalone, c'è il dolo. Il sindaco: «Atto criminale, la comunità reagisca»

Notizia in aggiornamento