Brindisi, a fuoco due furgoni di una ditta di pulizie. Si indaga

Due furgoni di una ditta di pulizie sono andati a fuoco la scorsa notte, attorno alle due e mezza in largo Avogadro, al villaggio San Pietro a Brindisi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi che hanno spento le fiamme ed evitato che l'incendio potesse coinvolgere altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Salento, incendio a un'auto: il proprietario stava travasando del... GALLIPOLI Incendio nel deposito di una ditta edile di Gallipoli: distrutti...

Salento, incendio a un'auto: il proprietario stava travasando del carburante da un contenitore di fortuna

L'area interessata è stata messa in sicurezza: sono state eliminate eventuali perdite di sostanze infiammabili staccata l'alimentazione dell'impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corto circuito. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso. Non si esclude che il rogo possa essere di matrice dolosa.