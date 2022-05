Incendio nell'autosalone, c'è il dolo. Il sindaco: «Atto criminale, la comunità reagisca»

È certamente di matrice dolosa l'incendio che sabato scorso ha interessato un autosalone in via Palma, a Galatone, riducendo in cenere ben 4 auto che erano esposte. Ne dà conferma il sindaco Flavio Filoni, che con un lungo sfogo condanna il gesto e lancia un forte messaggio contro l'omertà. L'incendio è stato domato da vigili del fuoco intervenuti con i carabinieri della stazione di Galatone e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gallipoli.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Brindisi, incendio distrugge due furgoni di una ditta di pulizie. Si... BAT Incendio in casa, donna di 84 anni trovata carbonizzata ad Andria TAURISANO Incendio nella notte a Taurisano: distrutte due auto. Trovate tracce...

Scontro sulla provinciale, nove feriti: due sono gravi. C'è anche un ragazzino

Il lungo sfogo del sindaco e la condanna del gesto



«Ho appreso questa mattina - scrive il sindaco sui propri profili social - che l'incendio verificatosi sabato notte, presso un autosalone della nostra città è stato di natura dolosa. Un atto criminale che condanno a nome di tutta la città. Oltre ad esprimere vicinanza a chi ha subito il vile gesto, credo che tutta la comunità debba reagire davanti a questi atti criminali, riferendo alle competenti autorità qualsiasi informazione utile ad identificare gli autori del vile gesto».

Un invito rivolto a chiunque abbia visto o notato qualcosa di sospetto a parlare, un messaggio forte contro l'omertà di chi, per paura o timore di subire ritorsioni, abbassa la testa. «Purtroppo, in una comunità che cerca da tempo di costruire una cultura della legalità - prosegue amareggiato Filoni - c’è sempre chi con un gesto meschino sporca l’impegno e la perseveranza non solo della città, ma anche e soprattutto dell’operatore economico che decide di investire sul nostro territorio. Da Sindaco sono fortemente amareggiato e sono in contatto con le forze dell’ordine e con gli interessati per cercare di dare qualsiasi contributo utile a individuare gli autori di questo ignobile gesto».