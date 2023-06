Paura per una coppia di turisti a Otranto: rischio annegamento. Salvati da due giovanissimi

Salvataggio da film al largo di Baia dei Turchi, a Otranto, in provincia di Lecce. Il mare grosso stava per essere teatro di un incubo per due turisti sessantenni. A salvarli l'intervento repentino di due giovani assistenti bagnanti, Edoardo Lifonso, studente dell'I.I.S.S. "Enrico Mattei" di Maglie e Anastasia Tamborino, studentessa del liceo "Francesca Capece" di Maglie, che, muniti di pattino di salvataggio e sagola galleggiante, hanno effettuato il salvataggio e messo al sicuro la coppia di turisti.

Come è andata

I due anziani, che si stavano godendo un po' di relax e refrigerio in acqua, spinti al largo dalle forti correnti non riuscivano più a ritornare a riva. Per questo è stato necessario il rapido intervento dei due studenti per soccorrere i bagnanti in difficoltà e metterli in salvo.