Salento, turista cade dagli scogli a Porto Miggiano: ferito alle gambe

Cade dagli scogli a Porto Miggiano, in Salento, e rimane ferito. Un turista 80enne di Perugia è stato soccorso ieri sera dopo essere scivolato su una scogliera della costa salentina. Per l'intervento di salvataggio nella zona impervia della scogliera si è reso necessario l'intervento della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco.



Diversi i tentativi messi in atto da soccorritori prima di poter mettere in salvo l'uomo rimasto ferito agli arti inferiori. L'anziano è stato quindi recuperato e consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.