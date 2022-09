Cade sulla scogliera a Leuca, turista ferito recuperato con l'elisoccorso

Precipita dalla scogliera e si incastra tra gli scogli nei pressi di Punta Ristola a Santa Maria di Leuca. Ferito gravemente uomo. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina.

Il recupero

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, la capitaneria di porto, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. C'è incertezza sulle condizioni di salute dell'uomo. I soccorritori non sono riusciti a recuperarlo via terra ed hanno chiesto l'intervento di un mezzo aereo. L'uomo, con molta probabilità, è un anziano turista modenese. Ancora incerte le dinamiche e le cause della caduta.