Salento, si arrampica sulla scogliera per raggiungere il punto più alto per fare un tuffo, ma scivola e cade in mare: 24enne finisce in ospedale

Paura e grande apprensione a Porto Miggiano, in Salento, per un giovane 24enne caduto rovinosamente in acqua nel tentativo di scalare la scogliera per un tuffo. Sul posto sono in corso in soccorsi dei sanitari del 118, Vigili del fuoco e capitaneria di Porto. Secondo quanto ricostruito, l'episodio verificatosi nei pressi della spiaggia dei 100 scalini, ha coinvolto un giovane bagnante.

Voleva raggiungere il punto più alto per tuffarsi

Il ragazzo impegnato a scalare la scogliera per raggiungere il punto più alto da cui tuffarsi in mare, avrebbe forse perso l'equilibrio - per cause in fase di accertamento - cadendo violentemente sulle rocce e poi tramortito in acqua. L'allarme è stato lanciato da alcuni turisti che hanno notato la scena da un'imbarcazione.

L'allarme lanciato da una imbarcazione

Il ferito è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato a riva posizionandolo su una tavola da surf, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il 24enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi in codice rosso.