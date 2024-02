Incidente sul lavoro, cade da oltre 4 metri: grave operaio. Un altro ferito

Lotta tra la vita e la morte l’operaio 53enne ricoverato in ospedale a Lecce a seguito di una caduta da un’altezza di oltre 4 metri durante i lavori edili all’interno di un campo da calcetto privato a Galatone. L’uomo, in compagnia di un collega di 35 anni, questa mattina aveva raggiunto l’area di lavoro, in via del Mare, per sistemare la rete di protezione aerea – di quelle che impediscono la fuoriuscita di palloni – del campetto.

Mentre i due operai salentini erano impegnati su un impalcature mobile, tipo “trabattello con ruote”, qualcosa è andato storto: forse un movimento imprevisto ha fatto piegare la struttura così da far precipitare a terra i due uomini. Ad avere la peggio nella caduta al suolo è stato il 53enne, soccorso d’urgenza e trasportato in pericolo di vita all’ospedale “Fazzi” di Lecce.

Preso in cura dai sanitari del nosocomio, l’uomo è stato trasferito in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

L’operaio più giovane, meno grave e cosciente, è stato trasferito in codice rosso per dinamica all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Sul posto per i rilievi e avviare le indagini utili ad accertare i fatti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Galatone, i colleghi del nucleo specializzato in “servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” di Lecce e gli ispettori dello Spesal.