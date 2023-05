Salento, turista morta a Tricase dopo una caduta dalla scalinata

Turista in vacanza nel Salento, morta dopo la caduta dalla scalinata a Tricase. E' accaduto nel pomeriggio di oggi - 16 maggio - a Tricase Porto. Una turista tedesca, sulla settantina, è morta sul colpo dopo essere precipitata giù dalle scale, da una ventina di gradini.

Purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare nonostante le manovre di rianimazione. I medici del 118 giunti non hanno potuto che constatare la morte.

Secondo una prima ricostruzione la donna, in compagnia del marito, stava scendendo le scale quando è inciampata ed è precipitata al suolo. Non è chiaro però se la donna sia stata colpita da malore e poi sia caduta. Sul posto carabinieri e medici del 118 in attesa che arrivi il magistrato di turno.