Sul canotto in balia delle onde: il bagnino salva madre e figlio in difficoltà

Giovane bagnino salva madre e figlio dall'annegamento. È avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Lido Marini, località marina di Ugento, nelle acque antistanti il lido del villaggio “Costa del Salento”.

Protagonisti della vicenda sono un bambino di sette anni e la sua mamma, turisti inglesi in vacanza nel Salento, e il giovane bagnino Mattia Santoro, 21 anni, residente a Felline e dipendente della struttura ricettiva, che senza esitare si è lanciato in aiuto dei due bagnanti in difficoltà.

Il racconto del bagnino

«Intorno alle 17.30 - racconta il bagnino - ho notato, a circa 400 metri dalla costa, un piccolo canotto in balia delle onde. Con il binocolo, poi, mi sono accorto che si trattava di un bambino in difficoltà. Non ci ho pensato due volte: con il pattino ho raggiunto in pochi minuti il piccolo, che stava lottando da solo contro il vento aiutandosi con una paletta da spiaggia utilizzata come remo». Pochi istanti dopo, il bambino è stato raggiunto dalla madre, anche lei stremata. Mattia, con non poche difficoltà, ha riportato entrambi a riva. «È stato un salvataggio molto difficile - spiega - perché il vento era molto forte. Quando siamo arrivati a riva, la madre ha abbracciato il figlio ed entrambi mi hanno ringraziato per quello che avevo fatto per loro».