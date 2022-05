Salento, incendio a una rosticceria di Galatina: la scintilla nell'olio bollente e le fiamme divampano

Un corto circuito e scoppia l’incendio. Grande paura in via Roma a Galatina oggi intorno alle 17. Ad andare in fiamme è stata la nota rosticceria Moscara. Pare che nel laboratorio, dove già titolare e dipendenti stavano preparando i prodotti per la vendita serale, si sia innescata una scintilla per un guasto elettrico e che, finita accidentalmente nell’olio bollente, abbia dato l’avvio al fuoco, divampato rapidamente. Nessuno dei presenti sembra aver riportato danni.

Solo Luigi Moscara, il titolare, nel tentativo di domare le fiamme, ha avuto un leggero malore, probabilmente per il fumo inalato. I negozianti vicini hanno dato una mano con gli estintori per placare l’incendio fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.