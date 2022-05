Salento, incendio a una rosticceria di Galatina: la scintilla nell'olio bollente e le fiamme divampano

Un corto circuito e scoppia l’incendio. Grande paura in via Roma a Galatina oggi intorno alle 17. Ad andare in fiamme è stata la nota rosticceria Moscara. Pare che nel laboratorio, dove già titolare e dipendenti stavano preparando i prodotti per la vendita serale, si sia innescata una scintilla per un guasto elettrico e che, finita accidentalmente nell’olio bollente, abbia dato l’avvio al fuoco, divampato rapidamente. Nessuno dei presenti sembra aver riportato danni.