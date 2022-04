Racale, apre "digita facile": uno sportello per aiutare i cittadini con i servizi online

Al Binario2, domani, al primo piano della vecchia stazione ferroviaria di Racale, apre “Digita facile”, un servizio ideato da Aps Racale Cam rivolto alla cittadinanza che serve a promuovere l’alfabetizzazione digitale. Lo sportello di supporto informatico nasce all’interno del progetto “Binario2 - Smart” vincitore dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Spazi di Prossimità”. Digita facile è il servizio di cittadinanza digitale che serve a promuovere l’alfabetizzazione digitale tra i cittadini e le istituzioni locali. Uno sportello di supporto informatico per aiutare le persone nell’utilizzo di software, app, e servizi quali il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la posta elettronica certificata (Pec), Pago PA, ecc. Strumenti ormai indispensabili per accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione nell’era di internet.

Il commento

«Il digital divide è un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ce lo ricorda il Pnrr che tra le sue missioni chiave inserisce la transizione digitale e l’adozione di tecnologie innovative per la promozione delle competenze digitali. I dati dell’ultimo rapporto Svimez evidenziano che al Sud c’è un frequenza più alta di persone senza o con basse competenze digitali. Abbiamo pensato ad uno sportello per il supporto informatico per avvicinare i cittadini al mondo della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Con “Digita facile” vogliamo ridurre il digital divide sociale e democratico: rendere la digitalizzazione un’opportunità di innovazione e non un nuovo gap di disuguaglianze. Va sottolineato che saper maneggiare gli strumenti tecnologici determina le condizioni di partecipazione alla vita politica e sociale», dichiara Robert D’Alessandro, presidente di APS Racale Cam.

Per colmare il divario digitale e sociale l’organizzazione no-profit mette in campo due modalità: uno sportello per l’assistenza informatica accessibile gratuitamente a tutti. Un esperto supporterà i cittadini che potranno fruire del servizio ogni mercoledì dalle 16 alle 19 presso il Binario2; uno spazio digitale sul sito dell’Organizzazione (www.racalecam.it) in cui saranno pubblicati contenuti quali guide e video-tutorial visibili gratuitamente dai cittadini.